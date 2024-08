Anderlecht rapatrie Thomas Foket, libéré de son contrat au Stade de Reims

Anderlecht a officialisé l’arrivée de Thomas Foket . Le latéral droit de 29 ans est arrivé libre du Stade de Reims et a signé un contrat portant jusqu’en 2027 à Saint-Guidon. Le RSCA en a fait l’annonce par un communiqué, samedi.

Formé à Dilbeek, Foket s’était déjà entraîné avec les U18 et les U23 d’Anderlecht pendant ses classes. Il avait rejoint la Gantoise à l’âge de 17 ans, en 2012. Après un prêt d’une saison à Ostende (2013-2014), le Bruxellois s’était imposé dans le onze de base des Buffalos. Il a disputé un total de 187 rencontres pour le club gantois jusqu’à son départ à la fin de l’exercice 2017-2018, avec 3 buts et 14 assists. Avec lui, La Gantoise avait remporté le titre en 2015-2015. À l’été 2018, Thomas Foket a été transféré au Stade de Reims pour 3,5 millions d’euros. Resté six ans en Champagne, il a totalisé 189 rencontres pour 1 but et 8 passes décisives avec les Rémois. International belge à 10 reprises (1 but), Foket a joué pour la dernière fois sous le maillot des Diables Rouges en juin 2022 contre la Pologne (victoire 0-1).

“C’est littéralement un rêve d’enfant qui devient réalité“, a réagi la nouvelle recrue auprès du RSCA. “Je suis en effet un supporter de ce merveilleux club depuis mon enfance. J’ai toujours eu en tête de pouvoir jouer ici un jour, et c’est un sentiment de bonheur de pouvoir enfiler ce maillot désormais. Je pense également que c’est le moment idéal pour franchir cette étape. Le vrai travail ne commence que maintenant, j’ai vraiment hâte de m’y mettre.” Foket devient la deuxième recrue estivale anderlechtoise après l’arrivée de Jan-Carlo Simic. Anderlecht poursuivra sa campagne de Jupiler Pro League à l’extérieur face à l’Antwerp, dimanche à 18h30.

