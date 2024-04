Anderlecht prend la tête du classement en battant l’Union

En remportant 2-1 le choc de la troisième journée des playoffs pour le titre, Anderlecht (38 points) a dépossédé l’Union (35 points) de la première place qu’elle occupait depuis la 10e journée.

Malgré l’exclusion de Zeno Debast (65e), les Mauves passent pour la première fois en tête grâce à Kasper Dolberg (11e) et Francis Amuzu.(76e) L’Union a égalisé par Cameron Puertas sur penalty (67e) avant d’essuyer sa troisième défaite en trois matchs de playoffs.

Côté mauve, Brian Riemer a préféré Mats Rits à Thomas Delaney. A l’Union, Alexander Blessin a récupéré Christian Burgess et a titularisé Henok Teklab, écartant Loïc Lapoussin, blessé, et Amani Lazare. Tension oblige, le début de rencontre a été rude avec des duels engagés comme ceux entre Debast, averti une première fois (30e) et Mohamed Amoura (2e) et entre Jan Vertonghen et Gustaf Nilsson (4e) Le porteur du ballon étant rapidement attaqué, la rencontre a donné lieu à une partie de flipper dans les parages du rond central jusqu’à ce que Dolberg inscrive son 14e but suite à un tir de Killian Sardella mal capté par Anthony Moris (11e, 1-0).

Malgré quelques contres anderlechtois dangereux, l’Union gagnait en puissance. Sur un corner d’Alessio Castro-Montes, Nilsson a expédié le ballon sur la transversale (30e) et Puertas a vu une de ses frappes désamorcée par Kasper Schmeichel (39e). L’Union était encore en vie et Schmeichel a eu la main ferme sur un envoi de Puertas (53e). Mais le Suisse n’a pas manqué la transformation d’un penalty accordé pour un coup de coude de Debast sur Nilsson (68e, 1-1).

Suite à l’exclusion, Riemer a changé son dispositif, sortant les offensifs Mario Stroeykens et Anders Dreyer pour les défensifs Delaney et Federico Gattoni (68e). Néanmoins, c’est Amuzu, qui avait remplacé Thorgan Hazard belssé (37e), qui a permis aux Anderlechtois d’arracher la victoire (76e, 2-1), la 1e en dix derbies depuis le retour de l’Union en D1A.

Belga – Laurie Dieffembacq