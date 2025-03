Bruges-Anderlecht : Besnik Hasi veut voir les Mauves avec de la ‘grinta’ et un jeu offensif

Besnik Hasi veut voir une équipe d’Anderlecht qui affiche de la ‘grinta’ à chaque match et développe un jeu vers l’avant. L’Albanais l’a déclaré en conférence de presse vendredi, à deux jours de son deuxième baptême du feu comme T1 des Mauve et Blanc, sur le terrain du Club Bruges, soulignant qu’il avait apprécié ce qu’il avait vu à l’entraînement.

“On sait à quoi s’attendre à Bruges“, a expliqué Hasi. “Eux, ils doivent aussi gagner parce qu’ils sont à une certaine distance de Genk. Et nous voulons bien commencer les playoffs. C’est sûr que la préparation n’a pas été idéale car nous n’avons pas eu les internationaux et deux-trois joueurs qui sont blessés. Mais nous avons bien travaillé. Je dois déjà savoir sur ce match-là ce que nous devons faire. La ‘grinta’, l’état d’esprit, ça, je dois les voir à chaque match et jusqu’à maintenant, lors des entraînements que nous avons faits, c’est bien.”

Concernant le style de jeu, Hasi explique vouloir jouer “comme à Malines“. “Je veux jouer offensif. Je veux une manière de jouer que tout le monde comprenne: vouloir jouer vers l’avant. On ne va pas oublier notre organisation, mais à trois derrière ou à quatre derrière, pour moi cela n’a pas trop d’importance. L’animation nous permet de faire des choses entre les lignes, de créer des espaces. On verra comment procéder dimanche.“

Anderlecht a encore deux objectifs en cette fin de saison: améliorer sa quatrième place au classement et gagner la Coupe de Belgique. “Nous avons encore onze matchs. La finale de la Coupe, c’est le 4 mai. Je dois regarder comment l’équipe va évoluer, va progresser, jusque-là. Si j’arrive à mettre cette équipe en bonne forme, on pourra jouer la coupe. C’est le plus important“, a indiqué Hasi.

Belga