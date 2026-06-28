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Intempéries : l’écran géant sur la place Wiener est cassé

28 juin 2026 - 14h23

À la suite des intempéries qui ont touché Bruxelles dans la nuit de samedi à dimanche, l’écran géant chargé de diffuser les matchs des Diables n’a pas tenu.

« Les équipes communales ont été rapides. Les dégâts ont été totalement nettoyés ce matin », précise David Leisterh, bourgmestre de Watermael-Boitsfort. « La guinguette a subi quelques petits dégâts, réparables. Le Wiener Foot Village continue dans tous les cas. »

Le petit écran de la guinguette, qui diffuse la grande majorité des matchs de la Coupe du monde, n’a pas subi de dégâts. L’écran géant réservé spécialement aux matchs des Diables s’est, lui, effondré. « Il est cassé », continue le bourgmestre. « Les organisateurs vont faire jouer les assurances. » Objectif : réinstaller un écran pour le match des Diables de mercredi, en huitième de finale contre le Sénégal. « Nous allons lancer la remise en place pour mercredi. Ça devrait être faisable. »

Il n’y a pas d’autres dégâts à signaler pour l’instant dans les autres zones de diffusion de la capitale.

Romain Vandenheuvel

BX1
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