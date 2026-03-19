Accueil d’urgence: le fédéral prolonge la mise à disposition du bâtiment WTC 4

Face aux besoins persistants en matière d’hébergement d’urgence à Bruxelles, la ministre en charge de la Régie des bâtiments, Vanessa Matz, a décidé de prolonger la mise à disposition du bâtiment WTC 4 alors que celle-ci était initialement prévue jusqu’au 20 mars.

En novembre dernier, deux bâtiments fédéraux avaient été mis à disposition à Bruxelles et à Liège afin de renforcer les capacités d’accueil hivernal. “La demande de prolongation du Samusocial confirme la pertinence de l’action engagée cet hiver: les besoins restent élevés et nous devons continuer à y faire face de manière responsable, même au-delà de l’accueil hivernal“, a commenté la ministre.

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“Il est essentiel que des bâtiments publics inoccupés soient utilisés, dans la mesure du possible, au service de l’intérêt général, en particulier lorsqu’il s’agit de répondre à des situations d’urgence sociale. L’État doit être exemplaire dans l’utilisation de ses ressources. La prolongation de ce dispositif montre que cette approche fonctionne et a toute sa pertinence au-delà des dispositifs d’urgence liés au grand froid“, a-t-elle ajouté.

Belga