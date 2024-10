Pont Fraiteur, avenue Géo Bernier et maille Flagey : la mobilité ixelloise dans le viseur de la nouvelle majorité

La majorité PS-MR-Engagés compte bien revoir certains points du plan de mobilité ixellois. Arrivée première après les élections, la liste Ecolo-Groen a été renvoyée dans l’opposition à Ixelles. Christos Doulkeridis, ancien bourgmestre, perd ainsi son maïorat. La nouvelle majorité va devoir se mettre au travail. Et une des priorités concerne Good Move. Alors, qu’est-ce qui a changé dans la mobilité ces dernières années, et quels sont les points qui risquent d’être revus à Ixelles ? ◼︎ Reportage de Thomas Dufrane, Yannick Vangansbeek et Stéphanie Mira Le pont Fraiteur Le pont Fraiteur relie le Cimetière d’Ixelles à La Plaine. Pour rappel, il est à sens unique depuis le 14 décembre 2020. La circulation est autorisée uniquement dans le sens Ixelles → Auderghem. Les piétons, cyclistes, transports publics, taxis et véhicules d’urgence peuvent toujours prendre le pont dans les deux sens. Peu de temps après sa mise en sens unique, les partis de l’ancienne opposition avaient annoncé vouloir rouvrir le pont dans les deux sens, dénonçant des “conséquences désastreuses“. La maille Flagey / Étangs d’Ixelles La maille Flagey a suscité de nombreuses réactions lors de sa mise en place. Pour rappel, l’accès aux voitures est désormais interdit entre les deux étangs d’Ixelles. D’autres rues ont été mises à sens unique, comme la chaussée de Vleurgat et la chaussée de Boondael. Ce plan avait été testé en mai 2023. Une pétition avait été lancée par un comité, qui estimait que ce plan allait enclaver les habitants et nuire aux commerçants. La deuxième phase de la maille Flagey a été mise sur pause. La circulation devait être fermée entre la place Flagey et les étangs d’Ixelles. Une piste cyclable était également prévue. Un test reporté jusqu’à nouvel ordre

Un test de circulation entre les étangs d’Ixelles et l’abbaye de la Cambre, qui devait débuter à la mi-juin 2024, a été reporté jusqu’à nouvel ordre. La commune voulait interdire le trafic de transit sur le square de la Croix-Rouge. Des caméras devaient être installées afin de scanner les plaques d’immatriculation des véhicules. L’idée était de trier les véhicules afin de ne laisser passer que les riverains. Des citoyens avaient lancé une pétition contre ce test, et avaient été soutenus par le MR et par les Engagés, alors dans l’opposition.

Maille Fernand Cocq

Le quartier Fernand Cocq a été l’un des premiers quartiers “apaisés” de la Région bruxelloise. En 2018, la chaussée d’Ixelles et plusieurs rues environnantes sont devenues semi-piétonnes. La zone 30 a également été généralisée. À l’origine, l’idée était de fluidifier le trafic afin de permettre au bus 71 de rouler plus rapidement. La maille avait pour but de garantir l’accessibilité du quartier malgré l’accès limité à la chaussée d’Ixelles. La commune voulait aussi éviter un report du trafic sur les voiries locales. D’autres aménagements Good Move ont suivi le modèle du quartier Fernand Cocq.

Plan de stationnement

Hormis les mailles Good Move, la mobilité ixelloise est aussi pointée du doigt concernant son plan de stationnement. Le nouveau plan est entré en vigueur en novembre 2022. L’Agence du stationnement de la Région bruxelloise, parking.brussels, gère cet aspect de la mobilité à Ixelles. Sur les groupes de riverains, une remarque revient fréquemment : le prix du parking est trop élevé, et empêche les citoyens de se rendre dans les commerces et dans les établissements Horeca. Certains précisent que “la note du parking est plus élevée que la note du restaurant“.

Deux zones à repenser en priorité

Le nouveau bourgmestre, Romain De Reusme (PS), indique vouloir travailler sur deux zones en priorité. Il y a tout d’abord le pont Fraiteur. Contrairement à ce qui avait été annoncé plus tôt, il ne souhaite pas forcément le rouvrir dans les deux sens. Il veut surtout réfléchir à une meilleure mobilité dans les environs. Selon lui, il n’est pas normal de pouvoir traverser le pont dans un sens “en quelques secondes” tout en devant faire un grand détour pour aller dans l’autre sens.

L’autre zone qui fera l’objet d’une réflexion concerne la maille Flagey/Étangs d’Ixelles. Pour Romain De Reusme, il faut améliorer la circulation sur l’avenue de l’Hippodrome et l’avenue Géo Bernier. En effet, l’une des conséquences de la maille Flagey concerne la fermeture du passage entre les deux étangs qui amènerait un trafic important sur l’avenue Géo Bernier.

E.V.