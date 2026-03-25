La tuberculose touche de plus en plus les Bruxellois les plus vulnérables

Bruxelles compte trois fois plus de cas de tuberculose qu’ailleurs dans le pays, environ 22 cas pour 100.000 habitants. La maladie progresse, notamment dans les publics les plus vulnérables.

■ Jean-Christophe Pesesse et Marjorie Fellinger se sont rendus au CHU Saint-Pierre qui accueille régulièrement ces malades

En Belgique, 950 nouveaux cas ont été enregistrés en 2024, soit une hausse de 10% par rapport à l’année précédente. Bruxelles est particulièrement touchée, avec 22,4 cas pour 100.000 habitants, soit près de trois fois la moyenne nationale. La tuberculose, maladie contagieuse qui touche principalement les poumons, reste mortelle en l’absence de traitement. Action Damien et Belta — l’association coupole de l’organisation flamande VRGT et du Fonds des affections respiratoires (Fares) — rappellent que la maladie touche avant tout les personnes vivant dans des conditions précaires. Selon les deux organisations, les coupes budgétaires mondiales dans les soins de santé et l’aide sociale menacent des années de progrès dans la prise en charge de la tuberculose.

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