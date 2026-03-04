Guerre au Moyen-Orient: les bourgmestres bruxellois réunis pour évaluer les risques

Avant le Conseil régional de sécurité (Cores) de ce mercredi soir, l’actualité internationale et ses éventuelles conséquences pour Bruxelles étaient au programme de la Conférence des bourgmestres ce matin. Pour renforcer la sécurité dans la capitale, certaines mesures sont déjà mises en place mais les bourgmestres plaident aussi pour plus de coordination entre les 19 communes.

■ Reportage de Claire Vermeulen et Marjorie Fellinger

Le ministre-président bruxellois, Boris Dilliès (MR), a convoqué un Conseil régional de sécurité (Cores) afin d’évaluer la menace en lien avec les tensions au Moyen-Orient. Il juge nécessaire d’évaluer la menace terroriste. “Ce n’est pas un scoop. On sait qu’il peut y avoir un risque de menace terroriste. La sécurité à 100% n’existe pas. La moindre des choses, c’est de se mettre en ordre de marche et qu’on puisse évaluer tout ce qui peut l’être en la matière“, avait-il commenté dans notre émission “Bonsoir Bruxelles“.

Ce conseil réunit le ministre-président, les bourgmestres des 19 communes bruxelloises, les chefs de police des six zones de police, le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, ainsi que le directeur-coordinateur et le directeur judiciaire de la police fédérale.

