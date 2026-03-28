Cyber Security Challenge : 135 talents se sont affrontés dans l’épreuve finale

Hacker un drone en dix minutes, reprendre le contrôle d’un train piraté, fouiller des images à la recherche d’indices cachés… Ce sont les défis auxquels ont été confrontés 135 étudiants et jeunes diplômés lors de la finale du Cyber Security Challenge, la plus grande compétition de cybersécurité en Belgique.

L’événement ne se limite pas à une simple joute technique. Il plonge les participants dans des situations concrètes et sous pression, où la communication s’avère parfois aussi décisive que les compétences informatiques. Certains concurrents ont d’ailleurs reconnu avoir perdu un temps précieux à maîtriser le talkie-walkie — un outil pourtant basique — plutôt qu’à résoudre les défis eux-mêmes.

La composante cyber de l’armée belge fait partie des acteurs présents, et ce n’est pas un hasard. L’exercice leur permet d’observer les talents en action, d’évaluer leurs capacités techniques et relationnelles, et de constituer un vivier de futures recrues potentielles.

Au-delà du recrutement militaire, l’enjeu est plus large. La cybersécurité est aujourd’hui présentée comme un pilier fondamental de la stabilité économique et démocratique, dans un contexte où des centaines de postes restent non pourvus en Belgique faute de profils qualifiés.

À l’issue de la journée, une trentaine de participants ont été sélectionnés pour représenter la Belgique à la prochaine compétition européenne.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel