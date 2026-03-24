Philippe Close annonce la réouverture temporaire de la grande salle du Palais du Midi

La Ville de Bruxelles ne lancera pas le processus de participation avec les commerçants et les riverains au sujet de l’avenir du Palais du Midi avant de voir le processus de démantèlement de cette infrastructure pour la construction du tunnel de métro définitivement sécurisée.

Son bourgmestre, Philippe Close (PS) l’a indiqué clairement mardi, dans le cadre de la seizième réunion de la commission spéciale du Parlement bruxellois mise sur pied pour se pencher sur la gestion de ce projet, critiquée dans un rapport de la Cour des Comptes.

Selon M. Close qui y était auditionné, la Ville n’a jamais adopté une posture passive dans ce dossier. Elle a toujours agi loyalement vis-à-vis de la Région et des communes que l’axe nord-sud de métro ne dessert pas encore, alors qu’elle-même est déjà desservie. Elle n’a jamais voulu être un facteur bloquant du développement nécessaire d’un réseau de transport performant dans une Région-Ville qui a connu une croissance de plus de 200.000 habitants.

Elle l’a fait en veillant à protéger autant que possible la vie des riverains, de soutenir activement les commerçants, dont il a loué le dynamisme au regard de la situation sur place; et de préparer l’avenir en termes de qualité de vie.

“Nous n’avons pas encore lancé de réflexion sur le futur du Palais du Midi tant que l’on n’a pas la certitude de l’ouverture du chantier de démantèlement“, a-t-il dit, faisant ouvertement allusion au fait que dossier pouvait encore connaître des retards, voire un blocage à travers les possibilités de recours existantes. “Je ne lancerai pas la procédure de discussion autour de l’affectation future avant deux trois ans“, a-t-il dit plus tard dans les échanges. M. Close a souligné qu’il y avait eu des contacts réguliers entre la Région et la Ville de Bruxelles depuis le début du chantier.

“Face aux difficultés apparues au début des travaux sous le Palais du Midi qu’il a fallu interrompre , soit on dit ‘on est dans le même bateau, et on avance’, soit on mène une guerre sans savoir si on arrivera au bout“, a-t-il résumé. M. Close a souligné la qualité des échanges avec le gouvernement régional sortant pour sortir de la difficulté et reloger les occupants du Palais (clubs de sport, une école et des commerces). Au passage, le bourgmestre a indiqué que la Ville envisageait de rouvrir temporairement la salle de sports principale du Palais à partir de juin, au moins pour pouvoir y organiser des compétitions.

Belga