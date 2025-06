Parlement bruxellois: Soulaimane El Mokadem rejoint le groupe PS

Le député bruxellois Soulaimane El Mokadem (ex-PTB) a décidé de rejoindre le PS bruxellois et de siéger à ce titre au sein du groupe socialiste au Parlement bruxellois, a annoncé vendredi soir le PS.

Le parti comptera désormais 18 députés au Parlement régional, derrière le MR (20 sièges; premier), et devant le PTB (14; troisième). M. Soulaimane El Mokadem siégeait jusqu’à présent au Parlement bruxellois comme indépendant après avoir quitté le groupe PTB. Au dernier scrutin régional, il avait réalisé le quatrième score personnel (14.861 voix de préférence).

“Si je me suis engagé en politique, c’est parce que je ne me suis jamais résolu à accepter les inégalités et les injustices. Bruxelles a besoin de forces de progrès qui puissent relayer, partout où il le faut, les légitimes revendications d’une population qui nous demande au quotidien de faire avancer les idées de justice et de progrès“, a commenté Soulaimane El Mokadem, cité vendredi soir dans un communiqué du PS.

Pour celui-ci, “rejoindre le PS représente la possibilité de poursuivre ses combats dans un parti qui, malgré les difficultés et les incertitudes actuelles de la vie politique bruxelloise, persévère à porter les combats progressistes. Je relève aussi que le PS est prêt à prendre ses responsabilités pour continuer à faire avancer la cause du logement, des droits de la jeunesse, de l’enseignement, de la cohésion sociale, sans oublier, bien sûr, la lutte contre les discriminations“, a-t-il ajouté.

“Les qualités et les convictions de Soulaimane sont pour le PS un renfort considérable. Il incarne la jeunesse bruxelloise combattive, qui amène aussi un vent de fraîcheur dans le débat politique. Ses convictions et sa grande légitimité populaire nous donneront plus de punch encore dans tous les défis politiques à relever“, a déclaré pour sa part Ahmed Laaouej, président du PS bruxellois.

