Youth League : Les jeunes de l’Union signent leur première victoire contre Newcastle (2-0)

Les jeunes de l’Union Saint-Gilloise se sont imposés mercredi face à Newcastle (2-0), à l’occasion de la 2e journée de Youth League. Ils décrochent ainsi leur première victoire dans la compétition.

Youssef Hamoutahar a donné l’avantage aux U19 saint-gillois après seulement six minutes, puis Sekou Keita a infligé un deuxième coup dur aux visiteurs anglais dans le temps additionnel de la première mi-temps. À 18h45, les équipes premières des deux clubs s’affronteront au Lotto Park.

Pour l’Union, il s’agit de la première victoire en Youth League, après la lourde défaite 6-2 subie il y a deux semaines au PSV Eindhoven. La RUSG poursuivra sa campagne le 21 octobre, à domicile, contre l’Inter. Elle se rendra ensuite à l’Atlético de Madrid (4 novembre) et à Galatasaray (25 novembre). Les Bruxellois termineront leur campagne à domicile contre Marseille (9 décembre).

La Youth League organise une première phase en deux voies. La première, la voie de la Ligue des Champions, correspond à une phase de ligue avec 36 équipes avant la phase à élimination directe. Elle comprend les noyaux U19 des 36 clubs qui participent à la Ligue des Champions, donc ceux de l’Union et du Club de Bruges, qui a remporté sa seconde victoire mardi en s’imposant face à l’Atalanta (0-2). Dans cette voie, les 22 meilleures équipes se qualifient pour la phase à élimination directe.

En parallèle, la voie des champions nationaux s’organise avec trois tours, qui aboutiront à 10 équipes supplémentaires qualifiées pour la phase à élimination directe de la Youth League. Genk, en tant que champion de Belgique U18, y participe. Les Limbourgeois intégreront la compétition au deuxième tour, face à Vikingur ou Narva Trans, qui s’affrontent au premier tour.

Belga

01 octobre 2025 - 18h08
Modifié le 01 octobre 2025 - 18h08
 

