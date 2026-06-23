Youri Tielemans: “Le plus important maintenant c’est la qualification”

Avec deux matchs nuls en deux rencontres, les Diables Rouges ne sont plus maîtres de leur destin dans la course à la première place du groupe G après la deuxième journée de la Cope du monde 2026 de football. Leur sort dépend entièrement du résultat du duel entre l’Égypte et l’Iran. Parallèlement, les Belges affrontent la Nouvelle-Zélande à Vancouver vendredi soir (05h00 belges samedi).

Une victoire garantit la qualification pour le deuxième tour, et même un match nul leur permettrait d’accéder aux seizièmes de finale. C’est l’objectif principal désormais. Avant le début du tournoi, l’ambition était de remporter le groupe, en raison d’un calendrier plus favorable ensuite.

“Le plus important maintenant, c’est la qualification”, a déclaré le capitaine Youri Tielemans lors de la conférence de presse de lundi. “Tout le monde s’attend à ce qu’on gagne 5-0 et qu’on termine premiers du groupe, mais le football moderne ne fonctionne pas comme ça. Chaque match est difficile ; les adversaires ont beaucoup de data et savent beaucoup de choses. Le football est très imprévisible. Il y a parfois des choses qu’on ne peut pas prévoir. Dans ces conditions, on doit se contenter de la qualification. C’est le plus important pour l’instant. Mais il est vrai qu’on n’a pas encore été à notre meilleur niveau. On doit être plus forts en équipe maintenant pour faire mieux. Il suffit de gagner vendredi, ensuite tout ira bien et on passera au tour suivant.”

Le capitaine a déjà constaté une amélioration dimanche par rapport au match d’ouverture contre l’Égypte. “Je pense que c’était meilleur. On a certainement mieux commencé. L’Iran a aussi mis en place un très bon bloc défensif. L’Égypte, en revanche, avait plus de qualités offensives pour nous mettre en difficulté. L’Iran, de son côté, nous a fait mal sur coups de pied arrêtés. Il faut faire attention à ça. Chaque adversaire a ses forces et ses faiblesses.”

Tielemans ne réalise pas encore son meilleur tournoi, tout comme beaucoup de ses coéquipiers. “Je n’ai pas bien débuté le premier match. J’ai eu du mal à entrer dans la rencontre. La pression était forte, nous voulions trop bien faire. Ensuite, j’étais bien dans le match. Physiquement et mentalement, je me sens bien.”

Le sélectionneur national, Rudi Garcia, pourrait adopter une approche légèrement plus offensive contre la Nouvelle-Zélande vendredi. Hans Vanaken pourrait être un candidat sérieux pour débuter aux côtés de Tielemans et Kevin De Bruyne au milieu de terrain. “C’est au coach de décider. Je joue là le coach me place et avec qui il désigne.”

Belga