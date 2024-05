Yannick Ferrera reste le coach du RWDM pour au moins deux saisons supplémentaires

Bien que le club molenbeekois ait quitté la division 1A, Yannick Ferrera a décidé de rester au RWDM. Il dirigera l’équipe jusqu’en 2026, avec une année optionnelle en cas de promotion en Division 1A.

Le doute planait depuis la relégation du RWDM. D’autant plus que le club a vu de nombreux coachs se succéder ces derniers mois. Désormais, l’information est tombée : Yannick Ferrera restera bel et bien le coach du RWDM, a confirmé le club.

Il est arrivé le 24 mars dernier pour remplacer Bruno Irles. Son contrat ne devait durer que six matches, mais durera finalement deux saisons supplémentaires.

“Je sais ce qu’il s’est passé et d’où nous partons. Cela me donne une poussée incroyable pour m’appuyer sur nos forces et créer une nouvelle dynamique dès le début de la saison. Je sais que la victoire mentale est la clé pour soulever la coupe. Je vais travailler là-dessus dès que nos joueurs reviendront à l’entraînement. Nous avons de grands talents et une histoire de lutte et de résilience. Je me projette maintenant vers l’avenir, car nous avons une grande saison devant nous. Je vise à ramener un bon sentiment à nos joueurs, à notre base de fans passionnés et à la scène du football belge”, a déclaré Ferrera.

