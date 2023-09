Woluwe-Saint-Pierre : des riverains inquiets face à la possible modification de Sportcity

Le terrain de basket, la piste d’athlétisme et l’aire de jeux pourraient bientôt être supprimés du complexe “Sportcity” à Woluwe-Saint-Pierre.

Une demande de permis d’urbanisme inquiète les riverains de Woluwe-Saint-Pierre. Celle-ci explique vouloir “supprimer un terrain de basket, un terrain de football et une piste d’athlétisme pour aménager un nouveau terrain de football et un nouveau terrain de hockey“. L’ajout d’un terrain de hockey ferait suite à une forte augmentation de la demande concernant ce sport. Le terrain actuel ne supporte plus l’afflux des joueurs.

Une nouvelle qui ne fait pas l’unanimité auprès des riverains de la commune. “Pour les gens qui sont favorables à ce projet, les clubs et écoles qui utilisent la piste vont se retrouver sans infrastructure, les autres pistes de Bruxelles sont déjà fort sollicitées“, explique l’un d’entre eux sur Facebook. “C’est privilégier une discipline au détriment de la diversité.”

Une sorte de comité de quartier a ainsi été créé pour lutter contre ce projet. Gil Bartholeyns, porte-parole du groupe de riverains, indique que ceux-ci craignent surtout une augmentation des nuisances sonores et lumineuses, ainsi qu’une augmentation des incivilités, notamment sur le parking. “Actuellement, il y a déjà un arrêt qui règlemente cela, mais il n’est pas respecté. Nous craignons que cela empire la situation“, explique-t-il.

Selon lui, une aire de jeux et certains arbres devront également être supprimés pour parvenir à construire ce nouveau projet. “Ce projet n’a pas de sens sur le plan environnemental“, poursuit Gil Bartholeyns.

Les riverains ont dès lors déposé une interpellation citoyenne et se sont rendus au conseil communal de ce mardi 19 septembre. Ils dénoncent des “conditions curieuses” de mise à disposition de cette demande.

Gil Bartholeyns explique que, normalement, c’est la commune qui doit s’occuper des travaux, et demander le permis à la région. Dans ce cas-ci, c’est l’ASBL Wolu Sports, gestionnaire de Sportcity, qui a déposé le permis auprès de la commune. “Nous nous demandons pourquoi l’ASBL Wolu Sports a déposé un permis d’urbanisme auprès de la commune, et non auprès de la région. Non seulement, il nous semble que c’est la commune qui devrait déposer un permis, car elle est propriétaire ; mais en plus, c’est être juge et partie puisque certains membres du Collègue (ou du Conseil), dont vous, M. Le Bourgmestre, êtes également membres, en l’occurrence président, ou M. Damien De Keyser, Administrateur délégué, de Wolu Sports“, a-t-il déclaré lors du conseil communal.

Il n’y a, de plus, eu aucune réunion citoyenne sur le sujet et l’enquête publique est terminée depuis le 18 septembre.

Une réunion informelle est prévue le lundi 25 septembre, à 19h30, dans la salle polyvalente de Sportcity.

La commission de concertation aura lieu le 28 septembre. Les riverains ont déjà déposé entre 80 et 90 lettres pour y participer.

Toutes les informations sur la demande de permis sont disponibles sur ce site internet.

