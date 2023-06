Woluwe-Saint-Pierre : Caroline Lhoir et Antoine Bertrand emmèneront la liste Ecolo-Groen

Les échevins Caroline Lhoir et Antoine Bertrand représenteront les Ecolo-Groen lors des élelections communales en octobre 2024. Ce choix s’inscrit dans la continuité de la commune de vouloir concrétiser la transition écologique.

Caroline Lhoir est échevine depuis 2012 à Woluwe-Saint-Pierre et a été rejointe par Antoine Bertrand en 2018. En travaillant main dans la main avec les associations locales et les acteurs de terrain, Caroline Lhoir et Antoine Bertrand ont su inscrire l’écologie politique dans les priorités de Woluwe-Saint-Pierre.

“Climat, environnement, énergie, mobilité, espace public, logement, solidarité, ouverture, cohésion sociale, les enjeux en vue de la prochaine mandature seront de taille. Notre volonté est claire de poursuivre et intensifier les politiques vertes menées depuis 2012 en capitalisant sur l’expérience, le dynamisme et le bilan de l’équipe actuelle” affirment Caroline Lhoir et Antoine Bertrand dans un communiqué.

La Rédaction – Photo : Commune Woluwe