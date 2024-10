Woluwe-Saint-Lambert: Les Engagés à la présidence du CPAS, toutes les compétences échevinales pour la Liste du Bourgmestre

La Liste du Bourgmestre Olivier Maingain (DéFI) et Les Engagés ont présenté officiellement ce vendredi leur nouvelle équipe du Collège qui sera proposée au Conseil communal du 1er décembre. La Liste du Bourgmestre avait conclu un accord avec Les Engagés afin d’élargir la majorité absolue de 21 élus qu’elle a obtenue à l’issue du scrutin communal du 13 octobre. La nouvelle majorité communale compte désormais 25 sièges de conseiller (21 de la Liste du Bourgmestre et 4 des Engagés) sur 39. Les autres sièges du nouveau conseil communal seront occupés par le MR+ (8), Ecolo Groen (4) et PS-Vooruit (2).

La Liste du Bourgmestre exercera l’ensemble des compétences échevinales de cette commune de l’est de la capitale. Les Engagés -associés à celle-ci aux commandes de la commune malgré la majorité absolue de 21 sièges sur 39 obtenus le 13 octobre dernier-géreront la présidence du CPAS.

Olivier Maingain garde ainsi les compétences liées à son poste de bourgmestre mais aussi la gestion du personnel, l’enseignement, la culture, la démocratie participative, des relations publiques, de la tutelle sur le CPAS et de l’intégration des services communaux et du CPAS. Eric Bott et Delphine De Valkeneer, désormais Première échevine, sont reconduits. On notera encore l’arrivée de trois nouveaux échevins: Tamara Liénart, Charles Six, et Michael Loriaux. Quant aux Engagés, Jean-François Thayer, qui était déjà le seul représentant du parti au sein du Collège, ne sera plus échevin mais président du CPAS.

La nouvelle équipe du Collège qui sera proposée au Conseil :