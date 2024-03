Wezembeek-Oppem : les habitants pourront voter pour une liste bilingue

Les habitants de Wezembeek-Oppem qui le souhaitent auront la possibilité de voter pour une liste bilingue, inexistante dans la commune à facilités depuis des décennies.

Un mouvement citoyen, appelé Wezem’move, “pour que les Wezembeek-Oppemois vivent une démocratie active et différente, dans une commune durable et solidaire“, et quatre partenaires politiques (Les Engagés, Open VLD, Ecolo, et des indépendants) ont annoncé dimanche le lancement d’une liste baptisée “Horizon“.

Celle-ci apparaîtra sur l’échiquier politique local aux côtés des deux listes unilingues actuelles (la francophone LB-Union et la néerlandophone Wo plus, ndlr.).

Horizon se veut multiculturelle et résolument axée sur l’amélioration de la vie quotidienne, une gouvernance plus démocratique et la participation citoyenne.

Parmi les 9 lignes directrices de son programme figurent aussi l’environnement, la santé et le bien-être, la solidarité et la convivialité, un urbanisme cohérent, une gestion rigoureuse ainsi que le soutien à l’économie locale, ont fait valoir ses chefs de file dans un communiqué.

Belga – Photo : Belga