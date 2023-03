Watermael-Boitsfort : Victor Wiard rejoint Les Engagés

Victor Wiard, élu comme indépendant sur la liste “Générations Humanistes”, rejoint officiellement Les Engagés.

“Il est temps pour moi de monter dans le train et de rejoindre officiellement Les Engagés”, indique Victor Wiard par voie de communiqué.

Le conseiller communal gravite depuis quelque temps autour des Engagés. “Je me suis toujours senti profondément humaniste et centriste. À ces deux adjectifs, j’aime toujours ajouter ceux de progressiste et pragmatique. C’est en cela que je me reconnais pleinement dans la nouvelle dynamique des Engagés lancée par Christophe De Beukelaer (Président Les Engagés Bruxelles) à Bruxelles. Watermael-Boitsfort est un village dans la ville mais ne peut plus être déconnecté de celle-ci. Nous devons créer du lien entre notre commune et nos 18 soeurs”, poursuit-il.

Accompagné par un groupe d’anciens élus et candidats humanistes ainsi que par des jeunes, il lance la section locale du parti : Les Engagés WB. Le groupe a des ambitions “fortes” pour la commune dans divers secteurs : l’accessibilité à la culture, la rénovation des voiries et de l’espace public et le soutien en termes de logement à la classe moyenne et aux personnes âgées.

Cependant, il n’est pas encore certain que le parti présente une liste avec Victor Wiard en tête : “C’est clairement l’objectif mais le jeu reste ouvert. Nous ne voulons fermer aucune porte à ce stade, même si nous devrons bientôt prendre une décision”, affirme-t-il. “Le plus important et d’augmenter notre nombre d’élus au conseil communal et surtout, de faire passer nos idées.”

E.V. – Photo : communiqué de Victor Wiard