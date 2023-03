Watermael-Boitsfort : 15 logements modulaires installés pour des Ukrainiens sur le site des Cailles

L’arrivée des futures familles de réfugiés est estimée pour l’été.

15 logements modulaires d’urgence vont être installés sur le site des Cailles à Watermael-Boitsfort pour des réfugiés ukrainiens. C’est ce qu’indique aujourd’hui la Société du logement bruxellois dans un communiqué. Ces nouveaux logements temporaires s’additionnent aux 30 logements modulaires déjà achevés et habités sur les sites Tritomas et Gazomètre à Molenbeek.

D’ici fin mai 2023, un total de 75 logements modulaires temporaires, ainsi que 3 équipements collectifs avec espaces polyvalents seront installés sur les sites de Molenbeek, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort, précise la SLRB. A noter, la plupart des réfugiés sont hébergés dans des bâtiments existants, comme des bureaux vides et des hôtels, aménagés pour les accueillir temporairement.

L’arrivée des futures familles de réfugiés est estimée pour cet été, en coordination avec Brussel’help, l’asbl Communa et la commune de Watermael-Boitsfort. La plateforme Bruss’Help proposera ces logements à des familles de réfugiés sur la liste d’attente. Elle s’occupera, en collaboration et concertation avec la commune de Watermael-Boitsfort, du lien avec le quartier, soutiendra la vie collective et la gestion communautaire des lieux, et orientera au mieux les réfugiés vers les structures existantes de soutien psychologique, médical et social.

