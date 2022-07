Voici quels prénoms ont été les plus donnés à Bruxelles en 2021

À Bruxelles, Mohamed est le prénom le plus en vogue pour les petits garçons pour la deuxième année consécutive. Pour les petites filles, c’est Lina qui arrive en tête cette année.

Statbel a sorti son classement des prénoms les plus populaires en 2021, en Belgique et par région. Du côté des filles, c’est le prénom Lina qui est en haut du classement. Elles sont 89 a avoir été nommées ainsi, juste devant “Sofia” (83) et Emma (60). L’an dernier, Sofia était le premier prénom, suivi de Lina et de Nour.

Voici le top 10 des prénoms féminins en 2021 :

Lina Sofia Emma Nour Olivia Eva Victoria Amira Alice Aya

L’an dernier, 118 bébés ont été nommés Mohamed. En 2020, ce prénom était aussi en tête, mais leur nombre était plus haut encore : ils étaient 148. Mohamed se trouve non loin de Adam (112), suivi de Amir (70). Ces résultats sont identiques, à quelques chiffres près, à ceux de 2020.

Voici le top 10 des prénoms masculins en 2021 :

Mohamed Adam Amir Yanis Gabriel Noah Imran Arthur Lucas Rayan

Au niveau national, c’est Olivia qui est en tête, et pour la troisième année consécutive. Ce prénom a dépassé Emma en 2019, après 16 ans de règne. Chez les garçons, Noah est le prénom le plus populaire, il a dépassé Arthur, en haut du classement depuis trois ans. Parmi les progressions les plus importantes par rapport à 2020, il faut noter Alba, donné 159 fois, soit 83% de plus.

