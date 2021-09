La Clinique Saint-Jean, “hôpital ami des bébés” selon les autorités de santé

L’hôpital bruxellois reçoit cette distinction pour la quatrième fois consécutive.

Chaque année, près de 2.000 bébés naissent à la maternité de la Clinique Saint-Jean, au centre de Bruxelles. Des naissances qui sont, depuis 2008, couronnées du label mondial ‘Baby Friendly Hospital Initiative’, comprenez ‘Hôpital Ami des Bébés” : “avec ce label mondial, créé par l’Organisation Mondiale de la Santé et l’UNICEF, le SPF Santé Publique reconnaît les efforts des maternités pour donner à chaque bébé et à chaque maman les meilleures chances en terme de santé et de bien-être“, se réjouit la porte-parole de la clinique.

Ce label est décerné tous les quatre ans, au terme d’un audit mené par les autorités de santé. Parmi les critères retenus, par exemple, le fait de proposer des initiatives concrètes pour soutenir les mères et les bébés, ou encore que tous les prestataires de soins de santé et les médecins travaillant dans les services et consultations mère-enfant fournissent aux futurs parents des informations complètes sur l’allaitement.

“En tant que clinique, nous sommes convaincus que l’allaitement maternel est le meilleur départ pour un nouveau-né (…) [mais] les mères qui n’allaitent pas sont aussi bien sûr accompagnées avec nos meilleurs soins”, commente Sabine Van de Pol, coordinatrice des soins à la Clinique Saint-Jean.

Une quatrième reconnaissance

La Clinique Saint-Jean avait déjà obtenu ce label en 2008, 2012 et 2016. Dans tout le pays, 27 hôpitaux ont reçu ce label cette année, sur les 103 établissements que compte la Belgique.

“Pour tous les sages-femmes, gynécologues et autres collègues de la maternité, de la néonatologie, de la pédiatrie et de la salle d’accouchement, ce label est une belle reconnaissance pour les efforts quotidiens qui donnent aux parents et aux bébés toutes les chances d’un allaitement réussi. Dans les années à venir, les prestataires de soins des différents services mère-enfant continueront à travailler en étroite collaboration pour offrir aux (futurs) parents et bébés les meilleurs soins“, réagit également la coordinatrice des soins, Sabine Van de Pol.

ArBr – Photo : Clinique Saint-Jean