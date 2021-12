Voici les théâtres et cinémas bruxellois qui resteront ouverts

La décision du dernier Comité de concertation de fermer les cinémas et théâtres dès ce dimanche a provoqué de vives réactions dans le secteur culturel. Certains ont d’ailleurs décidé de faire de la résistance.

C’est le cas du Théâtre Le Public, qui a annoncé ce jeudi sur ses réseaux sociaux qu’il restera ouvert ces prochaines semaines et ce malgré l’interdiction du gouvernement fédéral. Et pour ce faire, le théâtre a trouvé une parade … Trois spectacles auront lieu au entre le 28 et 31 décembre mais pour rester dans les règles, les spectateurs seront priés de tenir un livre ou un repas entre les mains. Le Public se base sur le fait que l’Horeca et les bibliothèques ne soient pas fermés pour continuer son activité.

“Si vous pensez, comme beaucoup, que la culture ne peut pas, ne doit pas payer le prix fort de la crise, venez nous rejoindre au « Resto » ou à la librairie « Le Public by Filigranes ». Nous serons là, pour vous accueillir en sécurité et vous faire passer de très beaux moments. Venez déguster nos paroles d’artistes. Par l’émotion partagée, elles réconfortent, et donnent de la force avec bienveillance. Tout ce qu’il faut pour traverser ces moments difficiles.”

Même constat du côté du Théâtre de la Toison d’Or qui proposera des cocktails durant les spectacles. Le Théâtre des Tanneurs, Le Rideau mais aussi le Théâtre du Parc, le Varia, la Balsamine, et l’Atelier 210 resteront ouverts au delà du 25 décembre. Le Théâtre des Martyrs fermera lui pendant les fêtes mais reviendra début janvier.

Côté musique, La Maison qui chante et le Sound Jazz Club resteront également ouverts. La Jazz Station est quant à elle fermée jusqu’au 3 janvier mais maintient ses concerts prévus en janvier.

Toujours à Bruxelles mais du côté des cinémas cette fois, au moins quatre d’entre eux ont déjà annoncé qu’ils ne fermeraient pas leurs portes dimanche, comme le gouvernement l’impose.

Le Cinéma Palace, le Cinéma Galeries, le Cinéma Vendôme et le Kinograph ont ainsi choisi de braver l’interdit. C’est en tout cas ce qu’ils ont annoncé sur leurs réseaux sociaux simultanément en demandant au pouvoir politique de revenir sur sa décision.

Contacté par nos confrères de Bruzz, le White Cinema dans le centre commercial des Docks dit ne pas encore avoir pris de décision. “Si nous étions seuls dans un immeuble, nous resterions ouverts”, a confié un employé au média. “Mais nous sommes dans le centre commercial et nous devons donc également considérer les conséquences possibles pour les autres magasins.”

Dans notre reportage de ce jeudi, les cinémas UGC nous ont dit quant à eux qu’ils respecteront la loi et fermeront leurs portes, mais pensent déjà faire un recours au Conseil d’État avec la Fédération des Cinémas de Belgique.

A.V.