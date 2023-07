Uccle : avis favorable sous conditions pour la future annexe du théâtre Le Public

Soumis à l’enquête publique, l’avis de la commission de concertation vient d’être rendu. Il est favorable, mais le théâtre devra légèrement modifier ses plans et justifier certains de ces choix.

Nous vous l’annoncions ce weekend : le projet d’extension du Théâtre Le Public à Uccle à la place de l’ancienne justice de paix à Uccle faisait grincer des dents certains riverains. Ils attendaient donc avec impatience l’avis de l’enquête publique. La Commission de concertation a finalement donné son feu vert, sous certaines conditions. Un avis favorable donc, mais non unanime. La commune d’Uccle, propriétaire du bâtiment, a décidé de s’abstenir.

Parmi les éléments les plus saillants requis, le théâtre devra compléter les plans et préciser la nature des matériaux utilisés. La démolition des annexes arrière du lieu est souhaitée. Elle ne pourra se faire qu’à condition d’évaluer l’impact environnemental de la déconstruction et d’y adjoindre une étude liée à la récupération des matériaux démontés. Plus globalement, le démontage des planchers intérieurs du bâtiment est envisagé. L’espace culturel devra démontrer la nécessité technique de ce démontage, et le cas échéant conserver les planchers existants, ainsi que les renforcer.

Concernant la terrasse, la commission de concertation demande à ce qu’elle soit réduite et qu’elle serve uniquement à des fins récréatives et non pour des répétitions. Le reste de la toiture verdurisée, au premier niveau, devra être rendu inaccessible.

Le nombre de sanitaires pour les spectateurs devra être revu à la hausse, dont un adapté aux personnes à mobilité réduite.

Le théâtre devra aussi veiller à ce que le projet vienne s’intégrer dans le plan de mobilité du quartier. Davantage de solution de stationnement pour les vélos doivent être prévues par exemple.

L’avis demande enfin à l’espace culturel de “clarifier le schéma de gestion des eaux pluviales suivant l’avis technique du service de la Voirie”.

Ma. Ar. – Photo : BX1