Voici les prénoms les plus populaires en Belgique et à Bruxelles en 2023

Olivia et Noah ont conservé, l’année passée, leur titre de prénoms “stars” les plus donnés aux nouveau-nés en Belgique, selon les chiffres publiés jeudi par Statbel.

Parmi les plus grandes progressions dans le top 100, on retrouve Mona (+39,7%), Lou (+38,4%) et Eva (+24,8%) chez les filles, et Ayden (+37,2%), Noé (+25,6%) et Ibrahim (+25,2%) chez les garçons.

Chez les filles

Olivia conserve sa première place pour la cinquième année consécutive avec 587 naissances, suivie d’Emma (429) qui, après 16 ans de règne, s’était effacée en 2019. Louise occupe encore la troisième place du podium cette année. Trois nouveaux prénoms féminins intègrent le top 10 : Sofia (4e), Eva (7e) et Juliette (10e). Du côté masculin, Matteo fait son entrée dans le top 10 en 10e position. Au total, six nouveaux prénoms font leur apparition dans le top 100 en 2023: Florence, Millie, Estelle, Ayla, Aria et Fatima.

Le classement à Bruxelles

Sofia 75 Nour 60 Emma 58 Olivia 50 Lina 49 Alice 48 Eva 46 Aya 41 Inaya 40 Victoria 38 Maria 37

Chez les garçons

Chez les garçons, Noah reste en tête pour la troisième année consécutive. Quelque 589 enfants ont reçu ce prénom, soit 68 de moins que l’année précédente. Noah garde donc son titre, suivi par Arthur en deuxième position et Liam sur la troisième marche du podium. A noter qu’un nouveau prénom intègre le top 10 : les Matteo remontent quelques places pour atteindre la 10e position.

Le classement à Bruxelles

Adam 93 Mohamed 87 Gabriel 65 Yanis 58 Noah 55 Ibrahim 54 David 50 Imran 48 Amir 46 Liam 45 Oscar 42

Tous âges confondus

Quant aux prénoms les plus fréquents dans le royaume, tous âges confondus, ce sont Maria (104.494) chez les femmes et Marc (61.231) chez les hommes qui sont les plus portés. Du côté des femmes, tous âges confondus, le top 10 reste inchangé par rapport à l’année passée à l’exception de Nathalie qui est le seul prénom à augmenter et reprend ainsi la troisième place à Martine. Concernant les hommes, Jean reste très proche de la première place avec 59.366 personnes.

Sept des prénoms les plus courants connaissent une diminution de leur fréquence alors que les trois derniers du top 10 grimpent : Mohamed, qui se classe à la 8e place avec 37.002 occurrences (+784), David à la 9e place avec 36.253 occurrences (+124), et Thomas à la 10e place avec 34.946 occurrences (+23). Les noms du top 10 restent toutefois identiques à l’année dernière.

Le classement à Bruxelles

Mohamed 13551 Jean 5310 Mohammed 4990 Ahmed 4140 David 3877 Nicolas 3741 Adam 3717 Philippe 3699 Daniel 3684 Michel 3599 Pierre 3508

Maria 10296 Marie 6872 Fatima 6209 Anne 3941 Sarah 3724 Anna 3369 Nathalie 2792 Laura 2786 Sara 2674 Sophie 2597 Nadia 2527

Avec Belga