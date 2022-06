Voici comment le SPF Finances peut vous aider à remplir votre déclaration d’impôts

SPF Finances propose quelques aides pour remplir sa déclaration d’impôts. Voici quelques conseils de la porte-parole Florence Angelici.

Il est venu le temps de remplir sa déclaration d’impôts, mais cette tâche peut s’avérer être compliquée. Certaines communes organisent des permanences, mais le SPF Finances peut aussi donner un coup de main : “On a déjà Tax-on-web, qui va contenir énormément d’aides en ligne, elles sont pré remplies en très grande majorité. On a la proposition de déclaration simplifiée également, si on est d’accord, on ne doit rien faire” explique la porte-parole de SPF Finances Florence Angelici.

Et si malgré tout, on ne s’en sort pas : “On peut toujours téléphoner au SPF Finances pour prendre rendez-vous soit par téléphone, soit dans nos bureaux“. Pour prendre rendez-vous, il faut appeler le 02 575 56 67, “il faut le faire vite, parce que l’aide se termine le 30 juin et qu’on ne donne pas de rendez-vous après le 29” précise la porte-parole.

■ Interview de Florence Angelici, porte parole du SPF Finances, par Nicolas Lecluyse