Vivalis lance ce mardi une campagne de sensibilisation pour la vaccination contre la grippe

À l’approche de l’automne, Vivalis, l’administration en charge de la santé et du social à Bruxelles, lance sa campagne de vaccination contre la grippe.

La vaccination contre le Covid-19 est d’ores et déjà possible, tandis que celle contre la grippe débutera ce 15 octobre. Cette double campagne est cruciale pour réduire les complications graves et les hospitalisations liées à ces maladies respiratoires. En tout, 300 000 Bruxellois sont concernés par cette vaccination.

L’objectif principal de cette campagne est d’offrir la meilleure protection possible pour les plus vulnérables à l’approche de l’automne et de l’hiver. Elle a aussi pour but de soulager le système de soins de santé, toujours très chargé en hiver, où les infections respiratoires circulent fortement, avec pour conséquence une augmentation des risques pour la santé des personnes concernées. Pour évoquer ce sujet, Nathalie Noël, Fonctionnaire dirigeante de Vivalis Brussels, était présente dans Bonjour Bruxelles sur BX1.