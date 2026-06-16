Violente agression à Saint-Gilles : la police lance un avis de recherche

Trois individus ont fait tomber le jeune homme au sol et l’ont roué de coups de pied. À ce jour, la victime n’a pas pu être identifiée. Les enquêteurs demandent qu’il se manifeste auprès des services de police.

Un des trois auteurs a été identifié. La victime est de corpulence mince et a le teint mat. Il portait un short et T-shirt vert vif, des baskets claires et une casquette brune. Il était en possession d’un sac bandoulière bleu clair.

Le 1er suspect est de corpulence mince. Il portait des vêtements foncés, une casquette foncée et des baskets claires. Le 2ème suspect a de courts cheveux foncés et est de corpulence mince. Il portait un short noir, un T-shirt noir et blanc et des baskets foncées. Il se déplaçait sur une trottinette.