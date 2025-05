Violences racistes à Bruxelles : le ministre de l’intérieur attendu au Parlement par l’opposition

L’opposition, au fédéral, entend bien donner des suites aux violences qui ont émaillé la journée de dimanche à Bruxelles, en marge de la finale de la Coupe de Belgique de football. De nombreux députés attendent ainsi les explications de Bernard Quintin, ministre (libéral) de l’Intérieur.

Via leur député Ridouane Chahid, les socialistes entendent ainsi interpeller le ministre en séance plénière de la Chambre (la prochaine a lieu le jeudi 15). Les faits, dont certains au “caractère clairement raciste”, souligne l’élu, posent question notamment quant à l’application des dispositifs prévus par la loi football. “Comment les autorités brugeoises ont-elles pu laisser des éléments si violents se déplacer vers la capitale ?”, s’interroge le député.

François De Smet, député et ex-président de DéFI, ne doute pas non plus de la nature raciste des violences observées dans les rues de Bruxelles, plus spécifiquement à Molenbeek. Il compte lui aussi interpeller le ministre de l’Intérieur.

Le PTB, quant à lui, a indiqué mardi vouloir aborder ces mêmes questions en commission de l’Intérieur de la Chambre, là aussi avec le ministre compétent. Les communistes plaident pour ajouter ce point à l’agenda de la commission, sans attendre. “Comment est-ce possible que ces hooligans d’extrême droite aient pu se promener en ville sans aucun encadrement policier?”, se demande Julien Ribaudo, député fédéral PTB.

Toutes ces questions feront sans aucun doute vivre le débat parlementaire dès la rentrée, lundi prochain.

Le ministre Bernard Quintin a déjà rappelé que le gouvernement Arizona prévoyait une révision de la “loi football”, pour la rendre plus sévère. Ce texte détermine notamment les contrôles à l’entrée des stades, et les sanctions envers les hooligans. Le travail de “renforcement” de la loi, qui doit devenir plus dissuasive et plus effective, est en cours, avait pointé lundi Bernard Quintin.

