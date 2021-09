Ville de Bruxelles : le port du masque obligatoire maintenu rue Neuve et sur les marchés

Fabian Maingain (DéFI), échevin des affaires économiques à la Ville de Bruxelles, était l’invité de Fabrice Grosfilley, ce midi, dans Toujours + d’Actu. Il a confirmé que le port du masque restera obligatoire à la rue Neuve et dans certains marchés qui dépendent de la Ville en septembre.

“On l’a vu avec les récentes décisions du Comité de concertation de fin aout qui a décidé de prolonger les mesures sanitaires à Bruxelles, le temps que le taux de vaccination s’améliore. À la Ville de Bruxelles, nous avons décidé de prolonger également l’ordonnance de police qui rend le masque obligatoire tant à la rue neuve que sur les marchés durant un mois. Le but est de permettre durant le mois de septembre au taux de vaccination d’augmenter et de lever ces obligations des le début du mois d’octobre“, explique Fabian Maingain (DéFI) au micro de Toujours + d’Actu.

Et si le taux de vaccination et la situation épidémiologique ne s’améliore pas réellement, d’ici à la fin du mois septembre, que se passera-t-il ? “On fera comme à chaque fois : une évaluation tant du taux de vaccination et des hospitalisations. Mais, nous avons bon espoir que petit à petit, grâce à la vaccination, on puisse lever ces contraintes sur la vie économique et des Bruxellois“.

Enfin, Fabian Maingain (DéFI) se dit favorable à l’extension du Covid Safe Ticket. “Le mieux serait de le faire sur l’ensemble de la Belgique et de le voir comme une étape vers un retour à la liberté totale, sans contraintes. Ce qui veut dire ne plus porter le masque à l’intérieur dans des lieux clos, pourvoir être en grand groupe, ne plus devoir respecter les distanciations sociales.”

■ Une interview de Fabian Maingain, échevin des affaires économiques à la Ville de Bruxelles, par Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu.