Le centre historique se végétalise pour célébrer le printemps

Le centre historique de Bruxelles se parera de vert dès ce jeudi pour célébrer l’arrivée du printemps. Les câbles qui ont soutenu les illuminations de fin d’année accueilleront désormais fleurs et lierres dans la rue des Eperonniers, qui longe la Grand-Place, et l’ilôt sacré, indique le cabinet de l’échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles, Fabian Maingain, dans un communiqué. Cette initiative fait partie d’un plan global visant à mettre en valeur le patrimoine du centre de Bruxelles.

C’est l’association des commerçants “Renouveau du quartier Grand-Place” (qui couvre le Mont des Arts à la Cathédrale St Michel et Gudule jusqu’à la Place St Jean et la Bourse) qui avait soumis cette idée, avec un triple objectif: renforcer l’identité et l’expression commerciale du quartier, augmenter le flux de passage et trouver l’équilibre entre le minéral et le végétal. “Dans le même esprit, nous avons élaboré avec le soutien de la Ville de Bruxelles des projets pilote qui permettent de renforcer l’image du centre-ville avec l’harmonisation des terrasses de la place Agora, des enseignes de la rue des Eperonniers et le renforcement de l’identité de la rue marché au fromage (la fameuse rue des Pitas)”, explique Andon Akkayan, président de l’association des commerçants.

La contribution de la Ville de Bruxelles “répond à une demande de la part des commerces de moderniser l’espace pour répondre aux normes actuelles en matière de confort et de convivialité des visiteurs“, explique l’échevin Fabian Maingain.

Parmi les nouveautés, les parasols publicitaires ont été remplacés par des parasols de couleur bordeau avec un pied central et un led discret intégré. Des pots de fleurs et des coupe-vents permettront également de clôturer les terrasses pour permettre aux clients d’être en sécurité et à l’abri, sans avoir besoin de chaufferettes. Quant aux fleurs et au lierre, en fibre minérale recyclée, ils pourront être découverts jusqu’au 30 septembre.

Belga – Photo : Ville de Bruxelles