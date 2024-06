6 nouvelles toilettes ouvertes dans le Parc de Bruxelles

Alors que tout le monde attend impatiemment le retour des beaux jours pour profiter des parcs de la Ville de Bruxelles, l’affluence dans le Parc de Bruxelles a rendu les 2 toilettes existantes insuffisantes. Ainsi, avec l’appui du Woodpecker, les visiteurs pourront désormais profiter de 4 nouvelles toilettes et 2 urinoirs inaugurés ce vendredi.

“L’enjeu des toilettes publiques est multiple : d’un point de vue symbolique, c’est la réponse du public à un besoin humain qui doit pouvoir être assouvi, en termes de sécurité, d’écologie mais aussi d’hygiène. Il est aussi économique, qui n’a pas quitté un lieu qui ne proposait pas ce confort ? Ainsi, ces nouvelles commodités participent à une politique d’appropriation des espaces verts“, explique Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires Economiques à la Ville de Bruxelles.

Grégory Marlier, gestionnaire des guinguettes du Woodpecker dans le Parc de Bruxelles et le Bois de la Cambre, collabore depuis plus d’un an avec la Ville de Bruxelles, Urban et les

espaces verts, afin de permettre l’ouverture de ces nouvelles commodités installées dès aujourd’hui dans le Parc de Bruxelles.

“Dans un souci d’équité, il y aura 2 toilettes mixtes, 2 toilettes pour femmes et 2 urinoirs installés derrière le grand kiosk. L’extension en bois se fond joliment dans le décor et permet également

de stocker les poubelles plus élégamment. Des pots de fleurs habillent le tout, réalisé dans le respect des conditions écologiques, sans dalle de béton”, explique-t-il.

Concernant le Bois de la Cambre, des négociations sont en cours et devraient aboutir prochainement.

Rédaction