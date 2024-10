Ville de Bruxelles : le MR pointe un “score historique” et veut prendre la main, DéFI contraint de “se reconstruire”

La liste PS-Vooruit emmenée par le bourgmestre sortant Philippe Close a remporté les élections à la Ville de Bruxelles dimanche et décroché 16 sièges (-2). Il précède dans l’ordre les listes MR+ (12 sièges; +5); PTB-PVDA (7 sièges; +1); Ecolo-Groen (6 sièges; -3), la Team Fouad Ahidar (5 sièges); et les Engagés (3 sièges; -2). DéFI disparaît du conseil communal. Il avait obtenu 3 sièges en 2018.

Des résultats qui font évidemment plaisir aux libéraux. “C’est un score historique“, se réjouit David Weytsman, tête de liste MR. “Il faut maintenant former une majorité et le MR+ est incontournable. Nous allons maintenant travailler à un nouveau projet de ville pour les Bruxellois et les Bruxelloises.” À l’exception de l’extrême gauche et l’extrême droite, le libéral n’exclut aucune formation politique à condition qu’elle ait une véritable “politique de rupture”.

Plus tard dans la soirée, le MR+ a réaffirmé son intention de prendre la main pour constituer “une coalition autour de David Weytsman, candidat-bourgmestre de la Ville de Bruxelles, portée par la volonté de changement exprimée par tous les Bruxellois“.

De l’autre côté, DéFI est le grand perdant de ce scrutin communal, passant de la majorité de Philippe Close (PS) avec trois conseillers communaux à zéro. “Comme dans beaucoup de communes, DéFI s’est fait emporter par la continuité de la vague de juin, sans doute au profit du MR“, analyse la tête de liste Fabian Maingain. “Maintenant, il va falloir repartir de l’avant, reconstruire pour continuer à porter notre projet. Il est vrai que cela ne va pas être facile, nous n’avons plus d’élu dans un certain nombre de communes. C’est dur vis-à-vis du travail qui a été effectué ces six dernières années à la Ville, mais je reste déterminé et persuadé que le projet que nous portons a sa place dans le paysage politique.”

