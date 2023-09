Ville de Bruxelles : des infrastructures sportives en bas de chez soi

Ce vendredi 22 septembre, des centaines d’enfants d’écoles de la Ville de Bruxelles ont couru dans le Pentagone à l’occasion de la deuxième édition de Do the Loop.

Avant de commencer la course, place à un petit échauffement dynamique sur la place du Marché aux Poissons. Pour cette deuxième édition de Do the Loop, l’association Filter Café Filtré en profite pour rappeler l’importance de la place des infrastructures en ville.

Do the Loop est organisé pour attirer l’attention sur la qualité de l’air et le besoin de davantage d’accès au sport en ville. Cette année, plus de 300 enfants de la ville de Bruxelles ont inauguré de nouvelles installations sportives légères (marelles, prises d’escalade…) sur une boucle de 5km.

L’idée est simple : offrir aux Bruxellois et aux Bruxelloises l’opportunité de faire du sport depuis le pas de leur porte, et aux écoles du Pentagone de pouvoir utiliser l’espace public pour les cours de gym.

■ Reportage de Vanessa Lhuillier et Yannick Vangansbeek