Versus : comment protéger les adolescents sur les réseaux sociaux ?

Internet et les réseaux sociaux sont aujourd’hui indissociables de nos vies, mais comment se protéger et protéger les enfants des rencontres malveillantes sur le web ?

Snapchat, Tik Tok, Instagram… Les réseaux sociaux font aujourd’hui partie intégrante de notre vie. Pour le meilleur et parfois, pour le pire. Publicités non désirées, hameçonnage, rencontres avec des personnes malveillantes… : comment réagir et gérer en tant qu’adulte quand on voit son enfant ou son adolescent passer son temps derrière son écran de téléphone ou d’ordinateur ? À l’heure où le débat refait irruption dans les médias suite au cas d’une rencontre entre une adolescente d’Anderlecht et un père de famille sur Snapchat qui a tourné au drame, Michel Geyer lance des pistes de solutions avec ses invités dans cette nouvelle émission de Versus.

Autour de la table, il reçoit quatre invités qui ont pris ce sujet à bras le corps :

Grégory Slotboom , professeur à l’Athénée Royal de Koekelberg

, professeur à l’Athénée Royal de Koekelberg Nadège Bastiaenen , coordinateur prévention chez Child Focus

, coordinateur prévention chez Child Focus Élodie Depré , vice-présidente du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et co-fondatrice d’une agence spécialisée sur les réseaux sociaux

, vice-présidente du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et co-fondatrice d’une agence spécialisée sur les réseaux sociaux Stéphanie Cortisse, députée de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MR)

