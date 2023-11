Vers un changement du nom de la station Pétillon ? Une pétition le demande

Une pétition circule pour demander de renommer la station de métro et de tram Pétillon, à Etterbeek. La Région semble y être favorable.

Entre les stations Thieffry et Hankar, sur le réseau de la STIB, une station semble désormais poser problème à la centaine de signataires d’une pétition en ligne, adressée à la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) et aux patrons de la STIB, rapporte ce jeudi SudInfo. En effet, ses auteurs appellent au changement de nom de cette station, étant donné que “[son] nom provient d’un hommage au Major Arthur Pétillon, un acteur clé dans la colonisation du Congo sous les ordres de Léopold II […] Il est temps de réévaluer certains hommages qui ont été rendus dans le passé“.

Les auteurs de la pétition proposent ainsi de donner à la station le nom de Lucie Spède, “une poétesse etterbeekoise dont le travail reste peu connu. Sa poésie était sincère, forte et inclusive, elle a ainsi adapté son travail afin de le rendre accessible aux enfants porteurs de handicap“. Cette écrivaine, née en 1936 à Etterbeek, est décédée en 2010.

À l’heure d’écrire ces lignes, la pétition avait rassemblait 166 signatures.

La Région pourrait y être favorable, le bourgmestre opposé

Contactée par nos confrères de SudInfo, la STIB a indiqué ne pas être compétente pour les noms des arrêts souterrains, au contraire de la Région. Au cabinet d’Elke Van den Brandt, on explique tenter de rentrer en contact avec les auteurs de la pétition, et que “rajouter des noms féminins dans l’espace public fait partie de nos préoccupations […] Pétillon est un cas qui pourrait bien s’y prêter“.

Du côté de la commune d’Etterbeek, le bourgmestre Vincent De Wolf (MR) nous indique que “la dénomination des stations de métro et des voiries régionales est bien une compétence d’Elke Van den Brandt. Mais en tant que bourgmestre le plus anciennement nommé en Région bruxelloise, j’ai constaté qu’il y a toujours eu un rapport d’élégance entre la STIB, la ministre et la commune, et que l’avis de la commune est donc au moins demandé pour qu’il y ait participation avec les riverains“, nous explique-t-il, “le fait qu’une personne demande un changement de nom est légitime, mais il faut respecter le quartier qui est autour”.

Quant à l’aspect colonial, le député-bourgmestre libéral ajoute que “Etterbeek n’est pas resté les bras ballants : on a créé une commission mixte composée de mandataires communaux et de citoyens, et présidée par une conseillère d’opposition d’origine congolaise, Gisèle Mandaila (DéFI). Cette commission s’est réunie un grand nombre de fois et a rendu un rapport qualitatif, enterriné par le conseil et le collège communal. La commission a formulé comme avis qu’il faut à Etterbeek un travail de contextualisation, et mission a été demandé au collège d’interroger à ce sujet des experts des deux tendances, afin de définir quelles étaient les premières rues où agir. Pas en changeant les noms, mais en apposant des plaques pour expliquer les origines, faire de la pédagogie. Et aussi organiser un événement festif et culturel annuel pour s’exprimer sur le sujet“. Dans ce cadre, Vincent De Wolf conclut en expliquant qu'”il est clair que je ne peux pas être favorable à un changement de nom, choisir entre la poire et le fromage sans aucune réflexion alors qu’un travail a été mené à ce sujet, via cette commission“.

ArBr – Photo : STIB (archives)