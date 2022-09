STIB : le métro 5 interrompu ce week-end suite à des travaux à Pétillon

Navettes de bus

Les 10 et 11 septembre, la STIB va procéder à des travaux de renouvellement et d’entretien des infrastructures (traverses, voies et ballast) au niveau de la station de métro Pétillon, sur la ligne de métro 5 (Herrmann-Debroux – Erasme), indique la société bruxelloise des transports publics ce mercredi.Cela aura forcément un impact sur la circulation des métros de la ligne 5, qui sera interrompue entre Merode et Herrmann-Debroux, samedi et dimanche.

À partir de Merode, les métros venant d’Erasme continueront vers Stockel, sur la ligne 1, précise la STIB.

Pour les voyageurs qui souhaitent continuer vers Herrmann-Debroux, des navettes de bus seront mises en service à la station Merode.

Les voyageurs disposent également d’autres lignes de bus et de tram pour rejoindre leur destination : la ligne 71 vers Delta et Beaulieu, les trams 7 et 25 vers Pétillon ou encore la ligne 8 vers Herrmann-Debroux.

Pour toutes les informations pratiques sur ces travaux et leur impact sur la circulation des métros, rendez-vous sur le site internet de la Stib.