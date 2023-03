Vers l’essor de l’éolien à Bruxelles ? Les experts s’interrogent

Verra-t-on un jour la multiplication d’éoliennes dans la capitale ?

Alors que le vent souffle en puissantes rafales, ce lundi, sur Bruxelles, on peut s’interroger : l’éolien a-t-il sa place dans la capitale, pour produire de l’électricité. Nos confrères de La Libre se posent la question dans leurs pages, ce lundi, et évoquent le projet Wind Energy in Brussels (WEP). Il s’agit d’une initiative de BuildWind, qui travaille avec l’UCLouvain, et est soutenu par l’organisme régional Innoviris.

Ainsi, ce projet analyse si l’éolien pourrait être utile dans la capitale, et pèse les pour (typologie de Bruxelles, énergie renouvelable, etc) et les contre (urbanisme, nuisances, etc). Actuellement, ces experts travaillent numériquement, via des cartographies 3D de la Région, ainsi que les archives des relevés venteux.

