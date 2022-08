Variole du singe : les groupes-cibles appelés à être vaccinés le plus rapidement possible

Les centres de référence SIDA en Belgique ont été appelés à contacter les patients concernés par le vaccin contre la variole du singe pour maximiser la campagne en cours et limiter la propagation du virus.

Les douze centres de référence SIDA du pays ont reçu instruction du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) de maximiser la vaccination de personnes faisant partie des groupes-cibles d’ici au plus tard la fin de la semaine prochaine, a indiqué celui-ci mercredi, lors d’un point de presse au sujet de l’épidémie. Il a demandé à ces centres d’envoyer une invitation personnelle à chaque patient concerné. “Nous vous demandons de ne pas appeler les centres si vous n’êtes pas éligible, car les centres d’appel sont déjà fort sollicités”, indique Frank Vandenbroucke en conférence de presse.

Parmi ces centres, quatre sont installés à Bruxelles : le CHU Saint-Pierre, l’UZ Brussel, l’hôpital Érasme et les cliniques universitaires Saint-Luc.

► Voir aussi | Des Bruxellois contraints de se rendre à Lille pour se faire vacciner contre la variole du singe (vidéo)

Selon le ministre, entre 300 et 400 vaccins ont été inoculés dans le cadre de la campagne en Belgique. Il a par ailleurs précisé que quatre organisations de travailleurs du sexe pourront également organiser la vaccination, à partir de ce jeudi. Il s’agit de Ghapro, Pasop, Alias et Espace P. Les travailleurs du sexe masculins et transsexuels peuvent en effet bénéficier du vaccin.

Pas de stock suffisant

Le stock de doses actuellement disponible sera réparti selon les proportions suivantes entre les différents groupes-cibles : 1500 pour le VIH et les personnes fort exposées au risque de VIH, 800 pour les travailleurs du sexe masculins, 500 pour la post-exposition des contacts à très haut risque et à haut risque des cas confirmés de la variole du singe. Selon Frank Vandenbroucke, le stock actuel de vaccins n’est pas suffisant pour vacciner tous les groupes-cibles. Il a été demandé aux centres de référence VIH de prendre les mesures nécessaires au sein de leur groupe de patients pour vacciner autant de personnes que possible cette semaine et la semaine prochaine, en tenant compte des groupes prioritaires. Lorsque davantage de vaccins seront disponibles, les membres des groupes-cibles prioritaires qui n’ont pas encore été vaccinés auront la priorité.

Qui est éligible ?

Actuellement, les personnes ayant eu dans les jours précédents un contact “à haut risque” (personnel de santé ou personnes immunodéprimées) voire “à très haut risque” (les autres) avec un individu porteur de la variole du singe sont concernés par ce vaccin, tout comme “les travailleurs du sexe, masculins et transgenres”, les “personnes atteintes de troubles immunitaires et d’une forte probabilité d’infection”, le “personnel de laboratoire prenant en charge les cultures virales”, ainsi que les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, mais sous certaines conditions. Il faudra en effet que ces derniers soient “séropositifs ou reçoivent un ‘traitement HIV-Prep’” et qu’ils aient “eu au moins deux MST (maladies sexuellement transmissibles, NDLR) au cours de la dernière année”, explique le Risk Management Group, en charge de la stratégie de vaccination contre la variole du singe en Belgique.

► Lire aussi | Variole du singe : 187 cas confirmés à Bruxelles

Avec Belga – Photo et vidéo : illustration Belga/Nicolas Maeterlinck