Van den Brandt “humiliée” par Bouchez : “Ce n’est pas comme cela qu’on va trouver un accord”

“Former un gouvernement se fait en parlant, pas avec des déclarations dans la presse”, a rappelé jeudi Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise sortante de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière.

Premier score en termes de taux de pénétration en Région bruxelloise, l’élue Groen tente de former une majorité côté néerlandophone en vue d’un nouveau gouvernement régional.

Elle a répondu au micro de Bel RTL aux attaques du président du MR Georges-Louis Bouchez, qui a répété mercredi vouloir “mettre à terre” le plan Good Move dans la capitale.

“Georges-Louis Bouchez est un Montois. Il doit former un gouvernement wallon”, a observé Elke Van den Brandt. “A Bruxelles on s’est battu pour que les Bruxellois puissent s’organiser. J’espère que Georges-Louis Bouchez laisse David Leisterh (tête de liste bruxelloise du MR, NDLR) prendre sa place”.

“Ce n’est pas en humiliant ses partenaires de majorité qu’on va trouver un accord”, a encore ajouté la ministre sortante, cheville ouvrière du plan de mobilité bruxellois si décrié par les libéraux francophones. “Parfois j’ai l’impression qu’on fait de grosses déclarations mais que Georges-Louis Bouchez s’en fout un peu de Bruxelles. Mais on a de réels enjeux, que l’on doit prendre au sérieux”, a-t-elle lancé, appelant toutes les parties à “prendre leurs responsabilités pour former un gouvernement”.

Elle a aussi appelé à sortir du “symbole” qu’est devenu Good Move, pour rappeler de quoi il s’agit vraiment. “Good Move c’est quoi? C’est offrir des alternatives, plus de transport en commun, la sécurité routière, la qualité de l’air, c’est de ça que l’on discute. Je crois que si on se met autour d’une table, sérieusement, sans faire de grandes déclarations devant les caméras, on peut trouver les solutions pour les problèmes qui restent, car je pense qu’on est tous d’accord sur les objectifs. On veut que nos enfants aient un air pur à respirer, on veut plus de sécurité routière, ne pas être coincé dans un embouteillage. Le ‘comment’, c’est ça le débat. (…) J’ai un mandat pour que l’on continue une politique qui met en avant les habitants, rendre leur vie plus agréable”.

Belga