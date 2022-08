Vague de chaleur : Bruxelles et la majeure partie de la Belgique en alerte orange

Il fera plus de 30 degrés de mercredi jusqu’à dimanche, au moins, annonce l’Institut royal météorologique (IRM).

Depuis ce dimanche, les températures atteignent plus de 25 degrés sur la Région bruxelloise. Et cette vague de chaleur devrait perdurer puisque le mercure devrait grimper au-delà des 30 degrés sur Bruxelles et la majeure partie du territoire belge entre mercredi et dimanche, prévoit l’IRM. Le thermomètre pourrait même grimper jusqu’à 33 degrés, samedi, et dépasser les 35 degrés dans certaines régions.

L’IRM avait déjà placé le pays (à l’exception de la Côte belge) en alerte jaune à la chaleur vu les températures déjà élevées en ce début de semaine. Vu que la vague pourrait se prolonger jusqu’au prochain week-end avec des maxima attendus au-delà de 32 degrés, le niveau d’avertissement passera en orange sur l’ensemble du pays (à l’exception de la Côte, en code jaune) à partir de mercredi.

“Il conviendra de prendre les mesures nécessaires afin de limiter les impacts liés à cette nouvelle période de forte chaleur : boire régulièrement, se vêtir légèrement, passer ses journées dans des endroits frais, se conformer aux règles habituelles de santé, fractionner les portions alimentaires, éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres”, prévient l’IRM.

Avertissement de chaleur du 08/08 00H au 13/08 00H

Gr.I. – Photo : illustration Belga