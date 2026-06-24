Le groupe américain de transport et de livraison UPS prévoit de supprimer jusqu’à 525 emplois en Belgique. La direction en a fait l’annonce mardi lors d’un conseil d’entreprise, selon Hans Elsen, secrétaire du syndicat chrétien ACV.

Contactée par Belga, UPS indique ne pas commenter “les spéculations concernant d’éventuelles propositions”. Le groupe ajoute toutefois examiner “en permanence les moyens d’améliorer l’expérience client et d’assurer la continuité de ses services, en réponse à l’évolution de la demande du marché”. “Dans ce cadre, nous évaluons différentes options pour nos activités en Belgique”, précise encore UPS, qui assure rester “pleinement engagé” à offrir à ses clients belges “le niveau élevé de service et de valeur qu’ils attendent”.

Selon Hans Elsen, UPS emploie environ 800 personnes en Belgique. La direction aurait donc l’intention de supprimer plus de la moitié des effectifs. “Cela concerne aussi bien des chauffeurs que des trieurs de colis et des travailleurs chargés des formalités douanières”, détaille le syndicaliste.

La grande majorité du personnel travaille sur le site de Diegem (Brabant flamand). L’entreprise dispose également d’un centre de distribution à Lummen (Limbourg). “On ne sait pas encore clairement si celui-ci est également concerné”, ajoute Hans Elsen.

Aucune information supplémentaire n’a filtré à ce stade. Selon le syndicaliste, les volumes de colis traités par UPS ont “un peu” diminué, mais “pas dans une telle proportion” qu’ils justifieraient une restructuration aussi drastique. “Nous soupçonnons l’entreprise de vouloir remplacer des contrats fixes par des freelances moins coûteux.”

La direction souhaiterait entamer les négociations sur un plan social la semaine prochaine, mais les syndicats veulent d’abord se concerter entre eux. Cette réunion aura lieu mercredi. “C’est dégoûtant de plonger toutes ces familles dans l’incertitude une semaine avant les vacances d’été”, s’indigne Hans Elsen. “Ce ne sont pas des discussions que l’on mène au moment où tout le monde part en vacances.”

En juin 2025, une grève avait déjà éclaté chez UPS à Diegem, en raison de l’inquiétude du personnel quant à l’avenir du site.