Une voiture remplie de drogue mène à la découverte de deux plantations de cannabis

Une enquête menée par la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles a abouti à la découverte de deux plantations de cannabis et à l’arrestation de six personnes. L’opération s’est déroulée le 23 juin dernier dans le cadre d’un important dossier de stupéfiants.

L’affaire débute à la fin de l’année 2025 lorsqu’un véhicule refuse un contrôle de police et prend la fuite. Le conducteur est finalement intercepté et les deux occupants du véhicule sont arrêtés. Les policiers découvrent alors environ quatre kilos de cannabis à bord.

La section Stupéfiants de la recherche locale reprend l’enquête. Après plusieurs mois d’investigations, un juge d’instruction délivre sept mandats de perquisition.

Les perquisitions, menées le 23 juin 2026 à plusieurs adresses, permettent l’arrestation de six suspects. Deux d’entre eux sont placés sous mandat d’arrêt tandis que les quatre autres sont remis en liberté sous conditions.

L’opération conduit également à la découverte de deux plantations de cannabis, l’une située à Ixelles et l’autre à La Louvière. Au total, les enquêteurs mettent la main sur 1.150 plants de cannabis.

Lors des différentes interventions, les policiers saisissent également un véhicule, 30 grammes de cocaïne ainsi que 5.200 euros en liquide.

L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte des activités du réseau et le rôle des différentes personnes impliquées.