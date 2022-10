Une vidéo pour prévenir les violences sexistes et sexuelles dans le monde festif

Depuis le début du mouvement #balandetonbar, le monde de la nuit a souvent été pointé du doigt. Une vidéo réalisée par l’ASLB Modus Vivandi via le réseau de santé en milieu festif Safe ta night vient de paraître pour sensibilité l’Horeca.

La vidéo débute par la différence entre le flirt et le harcèlement. Et tout est une histoire de consentement. À travers cette vidéo, c’est une série de conseils et de témoignages à destination des professionnels du monde de la nuit qui est réalisée. Mettre en avant que peu importe la manière dont est habillée une personne, quel que soit ce qu’elle a mangé ou bu, elle doit être traitée respectueusement. Ce clip souhaite donner les clés au personnel et aux gérants des bars et des boîtes de nuit pour assurer plus de sécurité et mieux reconnaître les agressions lors des soirées festives.

Ca.Pa. /Image du clip vidéo “prévenir les violences sexistes et sexuelles”