Une prime de 3.000€ pour les entreprises formatrices de l’alternance

Sur proposition de Bernard Clerfayt, le gouvernement bruxellois a marqué son accord pour l’octroi d’une prime de 3.000 euros à destination des entreprises formatrices . L’objectif : augmenter le nombre d’employeurs qui s’engage à former des stagiaires en alternance.

Ces dernières années, l’alternance rencontre un succès chez les différentes acteurs. Pourtant, force est de constater que, dans les faits, si les jeunes et les moins jeunes sont toujours plus nombreux à opter pour cette filière de formation, beaucoup sont encore à la recherche d’une entreprise formatrice , pour pouvoir valider leur année. La Région rappelle dans un communiqué qu’en 2018 déjà, le gouvernement bruxellois avait adopté une réforme pour booster le dispositif de l’alternance et avait notamment instauré une prime tuteur accessible aux entreprises qui s’engagent dans la formation d’un jeune de moins de 25 ans en alternance.

2.280 personnes toujours à la recherche d’ une place de stage

Pour l’année académique 2020-2021, 2.280 personnes inscrites en alternance à Bruxelles sont toujours à la recherche d’ une place de stage . Le gouvernement bruxellois entend renforcer la prime tuteur pour l’année académique 2021-2022 : Concrètement, le montant de la prime passe de 1.750€ euros à 3.000€ et la condition de l’âge est supprimée. « Je suis convaincu que la formation en alternance peut contribuer à accélérer la relance socio-économique de la Région bruxelloise tant elle permet de former des personnes aux compétences attendues par les employeurs. Ceux-ci sont encore trop peu nombreux à former des stagiaires au sein de leur entreprise. Grâce à cette prime de 3.000€ et à l’assouplissement des conditions d’octroi, j’espère qu’au-delà des belles déclarations, nous assisterons à une mobilisation massive du monde économique pour l’alternance », déclare Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Un budget de 6.450.000€ est dégagé pour cette mesure pouvant bénéficier à plus de 2.000 entreprises formatrices.

J.M., Photo : Belga