Une première depuis 2022 : l’inflation sur les courses descend sous les 2%

L’inflation sur les produits alimentaires, évaluée par l’organisation de défense des consommateurs Testachats, descend pour la première fois depuis janvier 2022 sous les 2%. Une nouvelle hausse est toutefois attendue dans les prochains mois en raison de la guerre au Moyen-Orient, a-t-elle communiqué mercredi.

Le prix du panier de Testachats, calculé sur plus de 3.000 produits achetés dans six chaînes de supermarchés différentes (Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Aldi et Lidl), a ainsi augmenté de 1,18% en avril, contre 2,22% en mars.

Cela s’explique par la diminution de tarifs de produits comme les surgelés (- 0,6%), les légumes (- 0,5%), les produits de la mer (- 0,3%) ou les aliments pour animaux (- 0,5%).

Dans le même temps, la viande a connu une hausse de 7% sur un mois, avec des croissances plus importantes pour le bifteck (+ 18%), la viande d’agneau (+ 11%) ou l’américain non préparé (+ 11%).

Le café, qu’il soit en dosettes (+ 16%) ou moulu (+ 12%), a aussi vu ses prix grimper, tout comme les crevettes grises (+ 12%), les citrons (+ 8%) ou les tomates (+ 7%).

L’organisation s’attend toutefois à ce que cette accalmie pour le portefeuille ne perdure pas. Les hausses des prix des carburants et du gaz constatées depuis le début de la guerre au Moyen-Orient risquent en effet d’être répercutées à moyen terme sur la production et le transport de produits vers les supermarchés.

“L’ampleur de cette évolution dépendra toutefois de la durée et de l’intensité du conflit ainsi que de l’évolution des marchés énergétiques”, ajoute-t-elle.

Testachats précise que le panier analysé a bondi en moyenne de 31% depuis janvier 2022.

Belga