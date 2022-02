Une piste cyclable entre Montgomery et le square Léopold ? Woluwe-Saint-Pierre et la Région en désaccord

La nouvelle politique de mobilité autour du square Montgomery est au centre du débat mené dans + d’Actu, ce lundi.

La Région bruxelloise a récemment annoncé la mise en place d’un test de mobilité autour du square Montgomery. Une bande de circulation va être supprimée à l’extérieur du rond-point et une piste cyclable suggérée va être dessinée à l’intérieur du rond-point. En outre, une piste cyclable bidirectionnelle va être aménagée sur les allées latérales autour du rond-point. Ce test sera proposé d’ici aux prochains mois avant un projet définitif prévu pour novembre 2022.

Ce projet s’additionne aux récents aménagements proposés par la commune d’Etterbeek sur l’avenue de Tervueren entre le parc du Cinquantenaire et le square Montgomery, à savoir la mise en place de pistes cyclables unidirectionnelles et protégées par des blocs de béton. Alors que la commune de Woluwe-Saint-Pierre n’a pas encore donné d’accord pour le tronçon entre le square Montgomery et le square Léopold.

Sur ces axes où les automobilistes étaient jusqu’ici majoritaires, ces aménagements peuvent-ils permettre d’aider les cyclistes à se déplacer de manière plus sécurisée ? Peuvent-ils créer des problèmes pour les automobilistes ? Fabrice Grosfilley a lancé le débat, ce lundi, dans + d’Actu avec le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre Benoit Cerexhe (cdH) et la députée bruxelloise Ingrid Parmentier (Ecolo).

Piste unidirectionnelle ou bidirectionnelle ?

Si les deux invités confirment l’accord entre la Région et la commune de Woluwe-Saint-Pierre pour le square Montgomery, des divisions apparaissent sur le prolongement d’une piste cyclable entre le square Léopold et le square Montgomery. “À Woluwe-Saint-Pierre, on est favorable à l’installation d’une piste cyclable unidirectionnelle dans un sens et l’instauration d’une rue cyclable dans l’autre”, explique Benoit Cerexhe. “Pourquoi nous ne voulons pas d’une piste bidirectionnelle, comme le suggère la Région ? Car cela supprimerait une centaine de places de stationnement, indispensables aux habitants et commerçants”.

La députée écologiste Ingrid Parmentier estime pour sa part qu’il est impossible de conserver des places de stationnement dans le cadre du projet régional Good Move. “La piste cyclable unidirectionnelle proposée par la commune ne ferait qu’un mètre de largeur, c’est trop peu”, dit-elle. “Le projet est contre-productif par rapport à la sécurité routière”.

“On rejoint à 90% le projet régional avec ce que nous proposons”, répond Benoit Cerexhe. “La piste cyclable prévue fait bien 1m50 et permet de maintenir les places de stationnement. Et j’ai l’accord du SIAMU qui ne voit aucun problème au projet de la commune”.

