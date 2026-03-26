Une personne entre la vie et la mort après de nouveaux coups de feu près de la place Anneessens

Une personne a été transportée à l’hôpital dans un état critique après des coups de feu tirés mercredi soir près de la place Anneessens à Bruxelles, a confirmé jeudi la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Les faits se sont produits vers 22h11 dans les environs de la rue du Vautour, à proximité de la place Anneessens. Alertés pour des tirs, les services de police se sont immédiatement rendus sur place. Une personne blessée y a été découverte avant d’être évacuée vers l’hôpital. Son pronostic vital est engagé.

Plusieurs impacts de balle ont été constatés sur les lieux, a précisé la police. Un périmètre d’exclusion judiciaire a été mis en place afin de sécuriser la zone et de permettre les constatations d’usage.

Selon les premiers éléments, les suspects ont pris la fuite à trottinette avant l’arrivée des policiers. Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits et a ordonné les devoirs d’enquête nécessaires. Les circonstances précises de cette fusillade font l’objet d’une enquête en cours.

Une autre personne a été blessée par balle, la nuit précédente, de mardi à mercredi, dans le même quartier Anneessens. La victime a été transportée à l’hôpital, mais ses jours ne sont, eux, pas en danger.

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Belga