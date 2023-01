Attaque au couteau à Schuman : les secours déployés, l’auteur arrêté, la station fermée

Des ambulances sont déployées en nombre dans le quartier européen, ce lundi soir, nous rapportent des témoins sur place. “Un incident a eu lieu à la gare de Bruxelles-Schuman : une personne est blessée, et une personne a été arrêtée par la police des chemins de fers”, confirme une porte-parole de la police fédérale. Les policiers fédéraux reçoivent d’ailleurs “désormais l’appui de la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles“.

Il s’agirait d’une attaque au couteau. “Un jeune homme a été blessé dans une attaque au couteau à la gare de Schuman (…) Des témoins indiquent que [l’attaquant] a débuté l’attaque dans un métro, puis a couru à travers la station en essayant d’attaquer une dame avec un landau“, indique un confrère sur place, dans un tweet. Plus tard, le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), confirme l’attaque au couteau, dans un tweet indiquant “attaque au couteau dans la station Schuman : la collaboration avec les différents services de police fédéraux et la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles a permis l’arrestation rapide de l’auteur“. La police fédérale n’a pas encore confirmé qu’il s’agit d’une attaque au couteau.

One young man has been injured in a knife attack at Schuman station in Brussels.

The attacker has been arrested by police as per the picture.

Witnesses say he started the attack on a metro train and then ran through the station even attempting to attack a woman with a pram. pic.twitter.com/zFujVGH9hX

— Jack Parrock (@jackeparrock) January 30, 2023