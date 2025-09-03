Une personne blessée au couteau dans la rue d’Aerschot: les circonstances sont floues

Les circonstances sont encore floues : une personne a été blessée lors d’une agression à l’arme blanche à Schaerbeek, mais a quitté l’hôpital avant d’avoir pu être entendue par la police.

Un homme a été blessé mercredi après-midi lors d’une agression au couteau survenue dans la rue d’Aerschot, à Schaerbeek, a indiqué la police de la zone Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode). Les circonstances exactes des faits restent pour l’instant floues, d’autant que ni le suspect ni la victime ne se trouvaient encore sur place.

“Nos équipes ont été appelées vers 14h15 pour une personne légèrement blessée à la suite d’une agression au couteau“, explique Audrey Dereymaeker, porte-parole de la police Bruxelles-Nord. “Lorsque notre équipe est arrivée sur les lieux, la victime avait déjà été transférée à l’hôpital pour y recevoir des soins.”

Les policiers se sont alors rendus à l’hôpital afin d’entendre la victime, mais celle-ci avait déjà quitté l’établissement avant leur arrivée. “Nous avons donc rédigé un procès-verbal sur les faits et allons ouvrir une enquête“, poursuit la porte-parole.

À ce stade, les éléments disponibles restent très limités. “Malheureusement, nous avons peu de pistes“, a résumé Audrey Dereymaeker.

